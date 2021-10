Deutschland und elf weitere europäische Staaten fordern von Israel ein Umdenken in der Siedlungspolitik im Westjordanland.

Die Länder, darunter auch Frankreich, Italien und Norwegen, veröffentlichten ein Schreiben, in dem Israel aufgefordert wird, Pläne für den Bau von rund 3.000 Wohneinheiten in dem besetzten Palästinensergebiet zu stoppen. Diese Politik verletze geltendes Völkerrecht und untergrabe die Bemühungen um eine Zweistaatenlösung. Zuvor hatten die USA die israelischen Pläne kritisiert.



Israel hatte während des Sechs-Tage-Krieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Rund 600.000 Israelis leben dort heute in mehr als 200 Siedlungen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.