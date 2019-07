Die palästinensische Autonomiebehörde hat angekündigt, die Abkommen mit Israel nicht mehr umzusetzen.

Palästinenserpräsident Abbas sagte in Ramallah, man werde die Verträge aussetzen. In den Abkommen geht es unter anderem um die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen.



Abbas begründete die Entscheidung mit dem Abriss mehrerer palästinesischer Häuser in der Nähe von Ost-Jerusalem durch die israelische Armee. Die Palästinenser werfen Israel vor, sie aus den Gebieten um die Sperranlage zum Westjordanland verdrängen zu wollen, um dort israelische Siedlungen und Verbindungsstraßen zu bauen. Das israelische Vorgehen war auch von der Europäischen Union als widerrechtlich kritisiert worden. Israel hatte den Abriss damit begründet, dass die Gebäude zu nah an der Sperranlage errichtet worden seien.