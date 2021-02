Ägypten hat seine Grenzübergänge zum Gaza-Streifen bis auf Weiteres dauerhaft geöffnet.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sollen die Maßnahmen einen Anreiz zur Versöhnung der zerstrittenen Palästinenser-Fraktionen Hamas und Fatah bieten. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo finden derzeit Gespräche zwischen beiden Seiten über eine Parlaments- und Präsidentenwahl in den Palästinensergebieten statt.



Im Gazastreifen herrscht die radikal-islamische Hamas. Die Grenzübergänge zwischen dem Gebiet und Ägypten waren bislang nur an wenigen Tagen geöffnet. Sie sind von besonderer Bedeutung, da an der Grenze zu Israel seit Jahren der Personen- und Warenverkehr blockiert wird. Israel reagiert damit nach eigenen Angaben auf Raketenbeschuss aus dem Palästinensergebiet.

