Amnesty International hat massive Menschenrechtsverstöße in ägyptischen Gefängnissen angeprangert.

In einer Bilanz zehn Jahre nach dem "Arabischen Frühling" beklagte die Menschenrechtsorganisation, dass in Ägypten tausende Menschen inhaftiert seien, die sich für soziale und politische Gerechtigkeit eingesetzt hätten oder in unfairen Verfahren vor Militärgerichten verurteilt worden seien.



Den Gefangenen werde gezielt die Erfüllung von Grundbedürfnissen und der Schutz vor dem Coronavirus verwehrt, kritisierte Amnesty International. Folter, Misshandlungen und gezielte Unterversorgung blieben auch während der Pandemie in ägyptischen Gefängnissen an der Tagesordnung.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.