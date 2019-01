Im Westjordanland haben israelische Soldaten einen Palästinenser erschossen.

Der Jugendliche habe in der Nähe von Ramallah gemeinsam mit zwei anderen Steine auf Autofahrer geworfen, sagte eine Sprecherin der Armee. Die Soldaten hätten daraufhin das Feuer eröffnet.



Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen an der Gaza-Grenze wurde nach palästinensischen Angaben ein weiterer Mann erschossen. Tausende Palästinenser hatten sich am Grenzzaun versammelt. Demonstranten zündeten Reifen an und warfen Steine.