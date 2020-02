Die Arabische Liga hat den von US-Präsident Trump vorgelegten Nahost-Plan abgelehnt und als "unfair" bezeichnet.

Die Organisation rief nach einem außerordentlichen Treffen in Kairo dazu auf, nicht mit der US-Regierung bei der Umsetzung zu kooperieren. Der Plan erfülle die minimalen Rechte und Erwartungen der Palästinenser nicht.



Palästinenserpräsident Abbas kündigte auf dem Treffen in der ägyptischen Hauptstadt an, alle Beziehungen zu Israel und den USA abzubrechen.



Trump hatte seinen Plan für ein Ende des Nahostkonflikts am Dienstag vorgestellt. Er stieß damit international auf ein geteiltes Echo, weil er von den Palästinensern erhebliche Zugeständnisse verlangt. In den vergangenen Tagen gab es in verschiedenen Städten der arabischen Welt Proteste.