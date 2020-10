Die Außenministerien Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und Spaniens haben neue israelische Siedlungspläne für das Westjordanland verurteilt.

Die Erweiterung der Siedlungen verstoße gegen das Völkerrecht und gefährde die Realisierbarkeit einer Zwei-Staaten-Lösung für einen dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, hieß es in einer Erklärung der Ministerien. Das Vorgehen untergrabe die Bemühungen um vertrauensbildende Maßnahmen.



Der EU-Außenbeauftragte Borrell hatte Israels Pläne bereits kritisiert. Die EU sieht in einer Zwei-Staaten-Lösung mit Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten den einzigen Weg, in der Region dauerhaft für Frieden und Stabilität zu sorgen.



Israel treibt den Bau von tausenden Wohnungen in Siedlungen im besetzten Westjordanland voran. Die dafür zuständige Behörde meldete mehr als 3.200 Einheiten in verschiedenen Planungsphasen. Die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now berichtete von fast 5.000.

