Die Bundesregierung hat den Kurswechsel der USA in der Nahostpolitik kritisiert.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, der Siedlungsbau sei völkerrechtswidrig, beeinträchtige die Möglichkeit eines Friedensprozesses und erschwere eine Zwei-Staaten-Lösung. Man wolle sich weiter mit der EU für eine einvernehmliche Verhandlungslösung einsetzen, die den legitimen Forderungen sowohl Israels als auch der Palästinenser gerecht werde.



Auch international ist die neue Haltung der USA in der Nahost-Politik auf Kritik gestoßen. Die Vereinten Nationen bekräftigten ihre Position, wonach die Siedlungsaktivitäten Israels in den besetzten Palästinensergebieten gegen internationales Recht verstoßen. Russland sowie arabische Staaten wie Jordanien, Ägypten und Syrien verurteilten den Kurswechsel der Vereinigten Staaten ebenfalls. Die Bemühungen um einen Frieden in Nahost würden gefährdet, hieß es.



Der amerikanische Außenminister Pompeo hatte zuvor erklärt, der Bau von israelischen Siedlungen im Westjordanland sei nicht unvereinbar mit internationalem Recht. Damit verabschiedeten sich die USA von einem seit 40 Jahren geltenden Grundsatz. Israels Regierungschef Netanjahu sprach von einem großen Tag für sein Land.