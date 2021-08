US-Präsident Biden hat Israel versichert, den Bau einer iranischen Atombombe zu verhindern.

Die Vereinigten Staaten setzten zunächst auf Verhandlungen, sagte Biden beim Antrittsbesuch von Ministerpräsident Bennett in Washington. Falls die Diplomatie aber scheitere, sei man bereit, "andere Optionen" zu ergreifen. Um welche Maßnahmen es sich dabei handeln könnte, ließ der US-Präsident offen. Bennett betonte, auch Israel werde alles Notwendige tun, um Teheran am Bau von Kernwaffen zu hindern. Der Iran wies die Äußerungen Bidens zurück. Man werde nun ebenfalls "andere Optionen" als legitime Gegenmaßnahme gegen die USA in Betracht ziehen.



Die Internationale Atomenergiebehörde hatte kürzlich von Fortschritten Teherans bei der Anreicherung atomwaffenfähigen Urans berichtet. Derzeit laufen Bemühungen, die Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Abkommens wieder in Gang zu bekommen.

