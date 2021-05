US-Präsident Biden hat erstmals seine Unterstützung für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Streifen zum Ausdruck gebracht.

In einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu bekräftigte er zugleich, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung habe, wie das Weiße Haus in Washington mitteilte. Biden sieht sich zunehmendem Druck ausgesetzt, stärker für ein Ende der Gewalt einzutreten. In der Mitteilung des Weißen Hauses blieb er aber hinter Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe zurück, wie sie auch aus den Reihen der Demokraten in den USA laut wird.



Biden sagte in dem Gespräch mit Netanjahu, die USA bemühten sich zusammen mit Ägypten und anderen Staaten um ein Ende der Gewalt. Eine gemeinsame Stellungnahme des UNO-Sicherheitsrats zum Nahost-Konflikt scheiterte gestern erneut am Widerstand der USA. Heute soll eine weitere Dringlichkeitssitzung zum Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern stattfinden.



Die gegenseitigen Angriffe wurden auch heute morgen fortgesetzt, den inzwischen neunten Tag in Folge.

