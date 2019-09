Die Bundesregierung hat die israelische Regierung und ihre Politik in den besetzten Palästinensergebieten kritisiert.

Man sei in "großer Sorge" hinsichtlich der Zukunft der angestrebten Zweistaatenlösung, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet darüber. In Israel würden politisch, militärisch und wirtschaftlich Fakten geschaffen, die eine Zweistaatenlösung unmöglich machen könnten, heißt es in dem 17-seitigen Schreiben weiter. Die Bundesregegierung beklagt zudem, die wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten der Palästinenser würden durch die israelische Militärverwaltung massiv eingeschränkt.



Kritik wird aber auch an der palästinensischen Führung geübt, die zu einer Stärkung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien aufgefordert wird.