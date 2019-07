Deutschland und weitere EU-Länder haben die Zerstörung palästinensischer Häuser in Ost-Jerusalem durch die israelische Armee verurteilt.

In einer gemeinsamen Erklärung mit Frankreich, Spanien und Großbritannien heißt es, der Abriss verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht. Israel beruft sich auf eine Entscheidung des Höchsten Gerichts des Landes und macht geltend, die Gebäude seien illegal gebaut worden und stellten ein Sicherheitsrisiko dar.



Die Armee hatte am Montag mehrere Häuser in Ost-Jerusalem zerstört, die neben einer von Israel gebauten Sperranlage standen.