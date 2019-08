Israelische Soldaten haben drei Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen getötet.

Nach Angaben der israelischen Armee hatten ein Kampfhubschrauber und ein Panzer nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen mehrere Bewaffnete in der Nähe des Grenzzauns angegriffen. Aus dem Gazastreifen waren zuvor den zweiten Abend in Folge Raketen auf Israel abgefeuert worden.



Das Abwehrsystem habe zwei der drei Raketen unschädlich gemacht, teilte das Militär mit. Bereits am Freitag war nach israelischen Angaben eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Sie wurde ebenfalls vom Abwehrsystem abgefangen. Israel griff daraufhin Ziele der radikalislamischen Hamas an.