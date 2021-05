Im Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist eine Feuerpause vereinbart worden. Das israelische Sicherheitskabinett unter Leitung von Ministerpräsident Netanjahu beschloss laut übereinstimmenden Medienberichten bei einer Sitzung in Jerusalem einen Stopp der Angriffe auf den Gaza-Streifen.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu gab die Waffenruhe nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Jerusalem bekannt. Der Beginn der Feuerpause müsse noch ausgehandelt werden, hieß es. Die Hamas bestätigte eine - Zitat - "gegenseitige und gleichzeitige" Waffenruhe und machte im Gegensatz zur israelischen Seite konkrete Angaben zum Beginn: Sie soll demnach in der kommenden Nacht ab zwei Uhr Ortszeit (ein Uhr MESZ) gelten.



Für ein Ende der Gewalt hatte heute auch Bundesaußenminister Maas bei einem Besuch in Israel geworben. Er kam dort mit seinem Kollegen Aschkenasi, Präsident Rivlin und mit Netanjahu zusammen. In Ramallah traf Maas am Abend zudem Palästinenserpräsident Abbas.



Militante Palästinenser hatten seit Montag vergangener Woche mehr als 4.000 Raketen auf Israel abgefeuert. Israel reagierte mit Hunderten Luftangriffen auf den Gazastreifen. Auf beiden Seiten gab es Tote und Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.