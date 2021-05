Israel und die Hamas haben eine Waffenruhe vereinbart. Sie ist um ein Uhr in Kraft getreten. Vermittelt hatte Ägypten.

Das israelische Sicherheitskabinett stimmte dem Vorschlag gestern Abend zu. Die Hamas gab bekannt, sie werde sich daran halten, solange die israelische Seite das ebenfalls tue. - US-Präsident Biden begrüßte die Waffenruhe und erklärte, dies sei eine echte Gelegenheit für Fortschritt in Richtung Frieden.



Der Konflikt war am 10. Mai mit dem Raketenbeschuss der Hamas auf Jerusalem eskaliert. Israel reagierte darauf mit Angriffen auf den Gaza-Streifen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden in Israel zwölf Menschen getötet, auf palästinensischer Seite 230.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.