Im Nahen Osten zeichnet sich kein Ende der Gewalt ab. In Tel Aviv wurde am Mittag erneut Raketenalarm ausgelöst. Ein hochrangiger US-Diplomat traf in der Region ein, um zwischen beiden Seiten zu vermitteln.

Bei einem Raketenangriff militanter Palästinenser im Gazastreifen auf den Großraum Tel Aviv ist mindestens ein Mensch getötet worden. Im Vorort Ramat Gan erlitt nach Angaben von Sanitätern ein etwa 50 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen. In Tel Aviv waren heulende Warnsirenen und Explosionen zu hören.



Die islamistische Hamas sprach von einem Vergeltungsschlag. Bei einem israelischen Luftangriff war ein Haus im Flüchtlingslager Schati im Westen von Gaza zerstört worden. Zehn Mitglieder einer palästinensischen Familie seien getötet worden, darunter auch Kinder. Die israelische Armee erklärte, die Luftwaffe habe mehrere Raketenabschussrampen und zwei Kampfeinheiten der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas beschossen.



Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas war zu Wochenbeginn eskaliert. Militante Palästinenser im Gazastreifen beschießen Israel seither mit Raketen - nach Angaben der israelischen Armee waren es zuletzt bereits mehr als 2000. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen in dem Küstengebiet.



Der US-Spitzendiplomat Amr traf inzwischen in der Region ein. Er soll mit Vertretern beider Seiten zu getrennten Gesprächen zusammenkommen, um für eine "nachhaltige Ruhe" zu werben.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.