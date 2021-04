In Israel ist es erneut zu schweren Krawallen gekommen.

Palästinensische Jugendliche und Hunderte Bereitschaftspolizisten lieferten sich in Jerusalem Straßenschlachten. Die Demonstranten warfen mit Steinen auf die Beamten, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Zuvor hatte die radikal-islamische Hamas zu Widerstand aufgerufen.



In Jerusalem hatte es am Donnerstag schwere Auseinandersetzungen zwischen rechten jüdischen Demonstranten und Palästinensern gegeben. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.