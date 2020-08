Knapp drei Wochen nach der Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der erste Linienflug zwischen beiden Ländern erfolgt.

Die Maschine aus Tel Aviv landete am frühen Nachmittag in Abu Dhabi.An Bord des Linienflugs befand sich eine Delegation aus Vertretern Israels und der USA.



Die Vereinigten Staaten hatten die Annäherung beider Staaten vermittelt. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen als drittes arabisches Land nach Ägypten und Jordanien diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. Am Samstag hatten sie bereits den Boykott des einst verfeindeten Landes aufgehoben.