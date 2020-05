Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat der neuen israelischen Regierung zur Vereidigung gratuliert.

Zugleich übte er Kritik an deren Plänen zur Annexion von Palästinensergebieten. Borrell sagte, die EU und ihre Mitgliedsstaaten würden keine Änderungen der vor 1967 bestehenden Grenzen anerkennen, die nicht zwischen Israel und den Palästinensern vereinbart worden seien.



Der Koalitionsvertrag der am Sonntag vereidigten israelischen Regierung sieht vor, in Übereinstimmung mit einem Plan von US-Präsident Trump die Siedlungen und das Jordantal im Westjordanland zu annektieren.