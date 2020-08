Die EU-Kommission hat die Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten begrüßt.

Die unter Vermittlung der USA getroffene Vereinbarung sei wichtig für beide Länder und für die Stabilität in der Region, sagte eine Sprecherin der Kommission. Die Europäische Union bekenne sich nach wie vor zu einer Zwei-Staaten-Lösung und sei bereit, an einer Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern mitzuwirken. Außenminister Maas sprach von einem historischen Schritt. Nach einem Telefongespräch mit dem israelischen Außenminister Aschkenasi sagte Maas, die Normalisierung der Beziehungen sei ein wichtiger Beitrag zum Frieden im Nahen Osten. Auch sei es gut, dass die israelische Regierung ihre Annexionspläne suspendiere. Kritik kam dagegen vom Iran. Mit dem Abkommen falle man den Palästinensern in den Rücken. Auch die Türkei und Palästinenserpräsident Abbas äußerten sich ablehnend. Die Übereinkunft sieht eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten vor.