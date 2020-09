Jordanien, Ägypten und die Europäische Union setzen sich für neue Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern ein.

Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Jordaniens und Ägypten betonten nach Beratungen in Amman, man wolle "alle Bemühungen um einen gerechten, dauerhaften und umfassenden Frieden unterstützen". Ebenfalls anwesend war die EU-Nahost-Sondergesandte Terstal. Bundesaußenminister Maas nahm per Video teil, weil er sich wegen eines Corona-Risikokontakts in Quarantäne befindet.



Der Friedensprozess ist seit dem Gazakrieg von 2014 ausgesetzt. Unter US-Vermittlung hatte Israel in der vergangenen Woche Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain über die Normalisierung der Beziehungen unterzeichet. Die Palästinenserführung sprach daraufhhin von Verrat. Israel verpflichtete sich, die bereits angekündigte Annexion weiterer Gebiete im Westjordanland vorerst nicht umzusetzen. Die Ministerrunde in Amman forderte nun eine dauerhafte Abkehr von den Annexionsplänen und bekräftigte die Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung.

