Nach den iranischen Angriffen auf US-Militärstützpunkte im Irak hat EU-Ratspräsident Michel Teheran aufgefordert, von weiterer Gewalt abzusehen.

In einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Ruhani habe Michel die Hoffnung geäußert, dass es keine weiteren Versuche geben werde, die Spannungen in der Region zu erhöhen, teilte der EU-Rat mit. Die Europäische Union will in dem Konflikt vermitteln. Die Außenminister der EU-Staaten befassen sich morgen bei einem Sondertreffen mit der Lage im Mittleren Osten. Angesichts der Spannungen zwischen den USA und Iran verlegt die US-Regierung Transporthubscharuber und Flugzeuge nach Zypern. Hintergrund ist ein möglicher Rücktransport amerikanischer Bürger unter anderem aus dem Irak. Nach eintägiger Unterbrechung nimmt die Lufthansa heute ihre Flüge von Frankfurt am Main in die iranische Hauptstadt Teheran wieder auf. Nach dem US-Drohnenangriff auf den iranischen General Soleimani nahe Bagdad hatte der Iran als Vergeltung zwei von den Amerikanern genutzte Militärstützpunkte im Nachbarland Irak mit Raketen beschossen.