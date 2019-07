Großbritannien und die USA werfen dem Iran eine versuchte Schiffsentführung im Persischen Golf vor.

Ein Regierungssprecher in London sagte, mehrere bewaffnete iranische Boote hätten sich in der Straße von Hormus einem britischen Tanker genähert und versucht, seine Durchfahrt zu verhindern. Nach einer Warnung eines britischen Kriegsschiffs hätten die Boote abgedreht. Irans Außenminister Sarif erklärte, es handele sich um falsche Behauptungen, mit denen die Spannungen in der Region verschärft werden sollten.



Der Nahost-Experte Gerlach sagte im Deutschlandfunk, der Iran versuche eine Drohkulisse aufzubauen. Teheran wolle zeigen, dass es internationale Handelswege einschränken und notfalls kappen könne. Zudem wolle das Land verdeutlichen, dass niemand von einer militärischen Eskalation in der Region profitieren würde.