Der Nahost-Experte Perthes hat die Dringlichkeit eines Kompromisses hinsichtlich der humanitären Hilfe in Syrien betont.

Perthes sagte im Deutschlandfunk, die syrische Regierung versuche 2,8 Millionen Binnenflüchtlinge im Grenzgebiet im Nordwesten auszuhungern, indem sie Hilfslieferungen dorthin blockiere. Sollte der UNO-Sicherheitsrat keine Lösung finden, dann könnten die Hilfslieferungen im ganzen Land eingestellt werden. Darunter würden elf Millionen Menschen leiden. Das Verhalten der permanenten Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats in den vergangenen Jahren deute darauf hin, dass dem neuen Kompromiss zugestimmt werde, vermutlich mit einer Enthaltung Russlands und Chinas.



Deutschland hatte am Donnerstag einen Vorschlag eingebracht, um UNO-Hilfslieferungen nach Syrien doch noch zu ermöglichen. Dieser sieht die Offenhaltung der zwei Übergänge zwischen der Türkei und Syriens nun für sechs Monate vor. Das Ergebnis wird am Freitagabend erwartet.