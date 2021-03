Nahost / Fatah und Hamas einigen sich vor Wahlen auf Verhaltenskodex

Die rivalisierenden Gruppen Fatah und Hamas haben sich mehrere Wochen vor den Wahlen in den palästinensischen Gebieten auf einen Verhaltenskodex geeinigt.

Er besteht aus 25 Punkten und sieht unter anderem ein Waffenverbot während aller Wahlkampf-Aktivitäten vor.



Im von Israel besetzten Westjordanland, in Ost-Jerusalem sowie im Gazastreifen sollen am 22. Mai die Parlaments- und am 31. Juli die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Es sind die ersten seit 15 Jahren in den palästinensischen Gebieten. Dort kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der im Gazastreifen regierenden Hamas und der Fatah.



Im Februar hatten sich die radikalislamische Hamas und die gemäßigtere Fatah in Kairo auf den Ablauf der bevorstehenden Wahlen geeinigt. Dazu gehört auch, die Wahlergebnisse zu akzeptieren.

