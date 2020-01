US-Präsident Trump will noch heute den sogenannten Nahost-Friedensplan vorstellen.

Am Mittag amerikanischer Zeit ist eine Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu vorgesehen. Trump hatte den Plan auch mit Netanjahus Herausforder Gantz besprochen. Medienberichten zufolge ist unter anderem vorgesehen, dass Israel zahlreiche Siedlungen im Westjordanland zu seinem Staatsgebiet macht. Andere Teile sollen demnach an die Palästinenser gehen. Ganz Jerusalem solle unter israelischer Kontrolle stehen, mit einer symbolischen palästinensischen Präsenz.



Die Palästinenserführung wies den Plan bereits zurück. Sie wirft dem amerikanischen Präsidenten vor, in dem Konflikt einseitig Partei zu ergreifen. Auch der Diplomat und Politiker Frangi hält Trump eine Politik zugunsten Israels vor. Frangi sagte im Deutschlandfunk, im Vorfeld des sogenannten Nahost-Friedensplans seien palästinensische und arabische Politiker nicht konsultiert worden.