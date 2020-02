Die Palästinenser wollen alle Beziehungen zu Israel und den USA abbrechen.

Nach Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen hat Palästinenser-Präsident Abbas dies auf der Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga in Kairo angekündigt. Im Mittelpunkt der Beratungen steht der umstrittene Nahost-Plan von US-Präsident Trump. Nach Angaben der Agentur AP sagte Abbas, er werde die von Trump vorgeschlagene Lösung niemals akzeptieren.



Trump hatte am Dienstag zusammen mit Israels Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan für Israel vorgestellt. Darin wird den Palästinensern zwar ein eigener Staat in Aussicht gestellt, jedoch mit erheblichen Einschränkungen. So soll die Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates zwar in Ost-Jerusalem liegen, allerdings in Vororten. Die Palästinenser fordern ganz Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines unabhängigen Staates.