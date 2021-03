Außenminister Maas hat dafür geworben, die neue US-Administration enger in den Nahost-Friedensprozess einzubeziehen.

In Paris äußerte der SPD-Politiker zugleich die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des sogenannten Nahost-Quartetts mit den USA, Russland, der EU und den Vereinten Nationen. Maas begrüßte, dass sich die neue US-Regierung zum Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung bekannt habe und Hindernisse dafür aus dem Weg räumen wolle. US-Präsident Biden steht unter anderem der israelischen Siedlungspolitik deutlich kritischer gegenüber als sein Vorgänger Trump.



Maas kam in Paris im sogenannten Kleeblatt-Format mit seinen Kollegen aus Jordanien, Ägypten und Frankreich zusammen. Die Länder wollen nach Angaben des Auswärtigen Amts Bewegung in den festgefahrenen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern bringen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.