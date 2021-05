Die Gewalt im Nahen Osten dauert an.

In der Stadt Lod in der Nähe von Tel Aviv kam es zu schweren Ausschreitungen. Laut Medienberichten schändeten arabische Einwohner eine Synagoge und setzten sie in Brand. Zudem zündeten sie Autos an und warfen die Fenster von Geschäften ein. Die israelischen Behörden verhängten den Ausnahmezustand für Lod. Verteidigungsminister Gantz entsandte mehrere Bataillone von Grenzpolizisten dorthin, um die Ruhe wiederherzustellen.



Ministerpräsident Netanjahu kündigte die Fortsetzung des Militäreinsatzes gegen den Gazastreifen an. Zwar habe man den militanten Extremisten dort bereits einen schweren Schlag versetzt, sagte er im Fernsehen. Doch würden die Angriffe noch einige Zeit andauern.



Aus dem Palästinensergebiet hatten militante Palästinenser gestern Abend die schwersten Angriffe auf den Ballungsraum Tel Aviv seit Langem gestartet und 130 Raketen abgefeuert. Israels Luftabwehrsystem fing viele davon ab, es kam jedoch auch zu mehreren Einschlägen. Dabei wurden In Tel Aviv und in der Stadt Ascheklon insgesamt drei Frauen getötet. Israel antwortete mit Luftangriffen auf Ziele im Gaza-Streifen. Dort gab es nach palästinensischen Angaben mindestens 30 Tote.



Mit der Gewalt befasst sich heute erneut der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung. Er war erst am Montag zusammengekommen, hatte sich aber nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen können.



