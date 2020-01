Angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat UNO-Generalsekretär Guterres zur Deeskalation aufgerufen.

Das neue Jahr habe mit einer Welt in Aufruhr begonnen, sagte er in New York. Die Eskalation müsse gestoppt und der Dialog wieder aufgenommen werden, verlangte Guterres.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg rief den Iran zur Zurückhaltung auf. Teheran müsse von weiterer Gewalt und Provokationen absehen, sagte er nach einem Sondertreffen der Nato-Botschafter in Brüssel. Wie Stoltenberg mitteilte, bleibt die Nato-Ausbildungsmission im Irak vorerst ausgesetzt.



Die Spannungen in der Region hatten sich in den vergangenen Tagen nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch eine US-Drohne verstärkt. Wegen des Konflikts sollen am Freitag die EU-Außenminister zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammenkommen. Am Samstag reisen Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas zu einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin nach Moskau.