Militante Palästineser haben vom Gazastreifen aus den fünften Tag in Folge Raketen auf Israel abgefeuert.

Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben unter anderem ein kilometerlanges Tunnelsystem der radikal-islamischen Hamas an. Zudem wurde ein weiteres mehrstöckiges Haus in Gaza-Stadt beschossen und zum Einsturz gebracht. Darin soll sich eine Bank mit Verbindungen zur Hamas befunden haben. An den Angriffen waren nach israelischen Angaben neben Flugzeugen auch Panzer beteiligt. Diese hätten Ziele im Küstengebiet beschossen, hieß es.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Beginn der Eskalation des Konflikts mehr als 120 Palästinenser getötet und hunderte verletzt. Wie die israelische Armee mitteilte, kamen in Israel durch den palästinensischen Raketenbeschuss der vergangenen Tage acht Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.