Die israelische Armee beendet ihr Hilfsprogramm für verletzte und geflüchtete Syrer. Grund sei die Rückkehr syrischer Regierungstruppen in die Grenzregion zu Israel, teilte das Militär mit. Die syrische Armee hatte Anfang des Sommers die meisten Rebellengebiete im Süden zurückerobert.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden in den vergangenen Jahren rund 4.900 verletzte Syrer behandelt, darunter 1.300 Kinder. Israel hatte 2013 damit begonnen, verletzte Syrer in der Grenzregion im Norden zu behandeln. Danach mussten sie wieder nach Syrien zurück. Darüber hinaus versorgte die Armee auch zehntausende Flüchtlinge im Grenzgebiet. Unter anderem seien in den vergangenen zwei Jahren 350.000 Tonnen Kleidung nach Syrien gebracht worden, 630 Zelte sowie 26.000 Behälter mit medizinischen Gütern.