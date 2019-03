Tausende Palästinenser wollen heute gegen die Abriegelung des Gazastreifens protestieren.

Palästinensische Gruppierungen haben zu einem "Eine-Million-Marsch" aufgerufen. Anlass ist der Beginn der Massenproteste am Grenzzaun vor einem Jahr. Die Palästinenser fordern neben der Aufhebung der Blockade ein Recht auf Rückkehr in Gebiete, die heute zu Israel gehören. Israel verlegte Truppen an die Grenze. Die Vereinten Nationen und die Bundesregierung riefen beide Seiten zur Besonnenheit auf.