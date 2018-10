Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe Angriffe in dem Küstengebiet geflogen.

Drei Palästinenser seien in der Stadt Beer Sheva verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Wie das israelische Fernsehen berichtet, ordnete Verteidigungsminister Lieberman die Schließung von zwei Grenzübergängen an. Nach monatelangen Protesten an der Grenze hatte Israel am Sonntag der Hamas mit einer neuen Militäroperation gedroht.