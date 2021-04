Die israelische Luftwaffe hat Ziele der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen angegriffen, nachdem von dort aus Raketen auf den Süden Israels abgefeuert worden waren.

Nach Angaben des Militärs wurden unter anderem Abschussbasen und eine Untergrundeinrichtung der Hamas getroffen. In der vergangenen Nacht waren mehr als 30 Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Der israelische Generalstabschef Kochavi verschob einen für morgen geplanten Besuch in Washington.



In Jerusalem kam es auch heute zu Straßenschlachten zwischen palästinensischen Jugendlichen und Hunderten Bereitschaftspolizisten. Die Demonstranten warfen mit Steinen auf die Beamten, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Auseinandersetzungen hatten nach einer Kundgebung jüdischer Extremisten begonnen.

