Die israelische Armee hat nach einem erneuten Raketenangriff aus dem Gazastreifen Ziele in dem Palästinensergebiet bombardiert.

Das Militär erklärte, man habe terroristische Infrastruktur attackiert, darunter eine militärische Anlage und eine Waffenfabrik. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei dem Angriff ein Zivilist getötet und zwei weitere verletzt.



Zuvor waren vom Gaza-Streifen aus mehrere Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden. Acht von ihnen konnten nach Armeeangaben abgefangen werden; eine schlug in der Stadt Sderot in ein Haus ein. Dabei wurde aber niemand verletzt. Schon am Donnerstag hatten Palästinenser erstmals nach einem Monat wieder Raketen auf Israel abgeschossen.