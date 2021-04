Nach massivem Raketenbeschuss auf den Süden Israels haben die israelischen Streitkräfte Ziele im Gazastreifen angegriffen.

Wie das Militär mitteilte, wurden unter anderem Raketenabschussrampen und eine unterirdische Infrastruktur der radikal-islamischen Hamas getroffen. Mehr als 30 Raketen seien in der Nacht in Richtung Israel abgefeuert worden.



Die Eskalation folgt auf heftige Konfrontationen in Jerusalem. Palästinensische Jugendliche und Hunderte Bereitschaftspolizisten lieferten sich dort erneut Straßenschlachten. Die Demonstranten warfen mit Steinen auf die Beamten, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Auseinandersetzungen in Jerusalem hatten nach einer Kundgebung jüdischer Extremisten begonnen.



*Wir haben in einer früheren Version der Meldung in der Bildunterschrift von "Widerstand" im Gazastreifen gesprochen. Diese Formulierung ist falsch gewählt und wertend. Wir bitten, dies zu entschuldigen, und schließen uns damit den Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Presse-Agentur vorbehaltlos an.

