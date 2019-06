Das israelische Militär hat Militärstellungen im Süden Syriens angegriffen.

Nach einem Bericht syrischer Staatsmedien wurden dabei drei Soldaten getötet und sieben weitere verletzt. Die Angriffe galten demnach der Region Quneitra nahe den von Israel besetzten Golanhöhen. Die von Oppositionsaktivisten betriebene Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, bei israelischen Luftangriffen seien Stellungen und ein Waffenlager von iranischen Truppen und Kämpfern der libanesischen Hisbollah-Miliz getroffen worden. Ein israelischer Militärsprecher bestätigte die Angriffe. Diese waren demnach eine Vergeltung für zwei Raketen, die am Samstagabend aus Syrien in Richtung des Bergs Hermon in den größtenteils von Israel besetzten Golanhöhen abgefeuert worden seien.