Israel will rund 140 Millionen Dollar einbehalten, die für die palästinensischen Autonomiegebiete vorgesehen sind.

Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Jerusalem hieß es, die palästinensische Regierung habe Zahlungen in dieser Höhe an Attentäter oder Hinterbliebene von getöteten Attentätern geleistet. Die israelische Regierung spricht in diesem Zusammenhang von "Terrorrenten". Die Palästinenser sehen in der Ankündigung einen Bruch bestehender Vereinbarungen. Sie bestreiten außerdem, dass es sich bei allen Empfängern um Attentäter handelt.



Israel hat die Möglichkeit, die Überweisung der Gelder zu stoppen, weil es bestimmte Steuern und Zölle für die Palästinenser einsammelt und diese normalerweise weiterleitet.



Die Finanzlage in den Autonomiegebieten ist bereits angespannt. Im vergangenen Jahr kürzten die USA ihre Zahlungen an das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge und andere Entwicklungsprogramme drastisch.