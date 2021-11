Die israelische Regierung lehnt ein US-Konsulat für Palästinenser in Jerusalem ab.

Ministerpräsident Bennett sagte, er habe der US-Regierung erklärt, dass es für ein solches Gebäude in der Stadt keinen Platz gebe. Außenminister Lapid schlug vor, die USA könnten das Konsulat in Ramallah im besetzten Westjordanland eröffnen, dem faktischen Sitz der Palästinenser-Regierung. Damit habe Israel kein Problem.



Ein Sprecher von Palästinenser-Präsident Abbas wies den Vorschlag Lapids umgehend zurück. Nur Jerusalem sei als Standort für ein US-Konsulat akzeptabel, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters in Ramallah. Die Regierung von Präsident Biden habe sich dazu verpflichtet.



Israel beansprucht ganz Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt. Die Palästinenser sehen den 1967 von Israel eroberten Ostteil dagegen als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates. Der Konflikt gewann 2018 an Schärfe, als unter dem damaligen US-Präsidenten Trump die amerikanische Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt wurde.

