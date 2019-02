Israel hat mit der Erweiterung einer Sperranlage an der Grenze zum Gazastreifen begonnen.

Der Zaun werde das Eindringen von Terroristen verhindern, sagte Regierungschef Netanjahu nach Angaben seines Büros. Das Verteidigungsministerium teilte mit, die Sperranlage solle dort verlaufen, wo bereits eine unterirdische Sperrmauer gegen Tunnel fertiggestellt sei. Zudem warnte Netanjahu die Palästinenser vor neuen Unruhen und drohte mit Konsequenzen. Israel wählt am 9. April ein neues Parlament.



Seit März vergangenen Jahres ist es an der Grenze immer wieder zu gewaltsamen Protesten gekommen. Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 250 Palästinenser getötet.