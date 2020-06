Israel hat in einer seltenen öffentlichen Stellungnahme Luftangriffe in Syrien und im Libanon eingeräumt.

Diese seien zuletzt verstärkt worden, sagte Luftwaffen-Kommandeur Norkin in einer von einem Fernsehsender ausgestrahlten Videokonferenz mit Vertretern der israelischen Luftfahrtindustrie. Zweck sei es, keinen strategischen Einfluss des Iran in den Nachbarländern zuzulassen.



Über Luftangriffe vor allem in Syrien gibt es regelmäßig Berichte. Ziel sind unter anderem Einrichtungen pro-iranischer Milizen. Das jüngste Bombardement soll einer Militärbasis in der Nähe der Stadt Dair as-Saur gegolten haben.