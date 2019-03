Die israelische Armee hat Vergeltungsangriffe gegen Ziele im Gazastreifen geflogen.

Das israelische Militär erklärte, man habe eines der Hauptquartiere der radikal-islamischen Hamas getroffen. Ein Radiosender der Hamas teilte später mit, auch das Büro ihres Anführers Hanija sei getroffen worden.



Zuvor hatte eine Rakete ein Haus in der israelischen Gemeinde Mischmeret nördlich von Tel Aviv getroffen. Dabei wurden sieben Menschen verletzt.



Militante Palästinenser feuerten gestern Abend wieder zahlreiche Geschosse in Richtung Israel ab. In Gebieten nahe dem Gazastreifen wurde Raketenalarm ausgelöst.