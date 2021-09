Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat Israel Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen.

Es seien Stellungen der radikal-islamischen Hamas getroffen worden, teilte das israelische Militär mit. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.



Die Spannungen haben in der vergangenen Woche zugenommen. Militante Palästinenser aus dem Gazastreifen feuerten in den vergangenen Tagen Raketen auf Israel ab. Sie reagierten damit auf die Festnahme mehrerer am Montag aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis entflohener palästinensischer Häftlinge. Insgesamt waren sechs militante Palästinenser durch ein Loch in ihrer Gefängniszelle entkommen. Vier von ihnen wurden laut israelischer Polizei inzwischen gefasst.

