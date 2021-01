Israel und arabische Länder unternehmen weitere Schritte, um ihre Beziehungen zu verbessern.

Die Vereinigten Arabischen Emirate beschlossen, eine Botschaft in Tel Aviv zu eröffnen. Das teilte die Regierung via Twitter mit. Im August hatten Israel und die Emiraten beschlossen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen.



Die israelische Regierung entschied laut Medienberichten zudem, diplomatische Beziehungen zu Marokko aufzunehmen. Das Parlament in Jerusalem muss dieser Entscheidung noch zustimmen. Die US-Regierung unter dem früheren Präsidenten Trump hatte bei Gesprächen zwischen beiden Ländern vermittelt.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.