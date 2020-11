Israel und Bahrain wollen bis zum Jahresende Botschaften im jeweils anderen Land eröffnen.

Das kündigte Israels Außenminister Aschkenasi bei einem Treffen mit seinem bahrainischen Kollegen al-Sajani in Jerusalem an. Er sagte, die Nahost-Region habe zu viele Konflikte und Kriege erlebt. Es sei Zeit für Frieden. Al-Sajani meinte, es gebe den klaren Willen beider Staaten zur Zusammenarbeit.



Der Besuch des bahrainischen Ministers ist ein weiteres Zeichen der sich verbessernden Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Al-Sajani kommt in Jerusalem auch mit Ministerpräsident Netanjahu und US-Außenminister Pompeo zusammen.



Israel und Bahrain hatten im September unter Vermittlung der USA die Aufnahme vollständiger diplomatischer Beziehungen vereinbart; dies tat Israel auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.