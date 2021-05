Israelische Kampfjets haben auch am Nachmittag die Bombardierung des Gazastreifens fortgesetzt.

Bereits in der Nacht hatte die israelische Armee als Reaktion auf palästinensischen Raketenbeschuss Einrichtungen der radikalislamischen Hamas angegriffen. Ziel waren erneut Häuser hochrangiger Kommandeure sowie ein 15 Kilometer langes Tunnelsystem. Nach Angaben der UNO sind inzwischen rund 38.000 Menschen im Gazastreifen geflohen. Der Islamische Dschihad feuerte nach eigenen Angaben ebenfalls Raketen in Richtung Israel ab. In der Stadt Aschdod gab es zehn Verletzte.



Internationale Aufrufe zu einem Ende der Gewalt fanden keine Beachtung. In einem Telefonat mit Israels Ministerpräsidenten Netanjahu sicherte Bundeskanzlerin Merkel dem Land die Solidarität der Bundesregierung zu. Zudem rief sie die Hamas auf, den Raketenbeschuss auf Israel einzustellen. US-Außenminister Blinken versicherte, er werde weiter versuchen, die derzeitige Spirale der Gewalt zu beenden. Eine gemeinsame Stellungnahme des UNO-Sicherheitsrats zum Nahost-Konflikt scheiterte allerdings erneut am Widerstand der USA.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.