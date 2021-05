Das israelische Militär und radikale Palästinenser haben ihre gegenseitigen Angriffe auch heute fortgesetzt.

Im Gazastreifen abgefeuerte Raketen lösten in Städten im Süden Israels Luftalarm aus. Die israelische Luftwaffe attackierte am frühen Morgen erneut den Gazastreifen. In zwei Gebäuden in Gaza-Stadt schlugen Raketen ein. Berichte über Opfer liegen bisher nicht vor.



Die Eskalation in Nahost dauert damit trotz internationaler Forderungen nach einer Waffenruhe nun den neunten Tag in Folge an.



Nach israelischen Angaben wurden von der im Gazastreifen herrschenden Hamas und anderen radikalen Palästinensergruppen seit Ausbruch der Kämpfe rund 3.350 Raketen auf Israel abgefeuert. Insgesamt seien zehn Menschen getötet worden. Laut den Behörden im Gazastreifen gab es dort 212 Todesopfer durch hunderte Gegenangriffe der israelischen Luftwaffe.



Die israelische Armee hat angekündigt, ihre Luftangriffe auf den Gazastreifen solange fortzusetzen, wie von dort aus Raketen auf Israel gefeuert werden. Armee-Sprecher Sharuz-Shalicar sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es sei wichtig die Infrastruktur der Terrorgruppen Hamas und Islamischer Dschihad zu zerstören. Allerdings habe man kein Interesse an einem Krieg und hoffe, dass sich die Lage in den nächsten Tagen beruhigen werde. Dies hänge jedoch von den militanten Palästinensern ab.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.