Israelische Kampfflugzeuge haben in der Nacht erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen.

Das Militär teilte auf Twitter mit, es habe sich um eine Reaktion auf Attacken gehandelt, für die man die islamistische Hamas verantwortlich mache. Zuvor waren mindestens zwei Geschosse aus Granatwerfern vom dem Gazastreifen aus in Richtung Israel abgefeuert worden.



Derweil meldete die syrische Armee den Abschuss mehrerer israelischer Raketen in der Nähe der Hauptsstadt Damaskus. Vonseiten Israels gab es dazu keine Angaben. In der Vergangenheit waren wiederholt Stellungen der syrischen Armee sowie mit ihr verbündeter iranischer Kämpfer angegriffen worden. Israel will damit einen wachsenden militärischen Einfluss Teherans in Syrien zurückdrängen.