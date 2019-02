Nach einem Brandanschlag mit einem Ballon auf ein Haus in Israel hat die israelische Armee Vergeltungsangriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen.

Die Armee teilte mit, ein an einem Ballon befestigter Brandsatz aus dem Palästinensergebiet sei offenbar in der Luft explodiert und habe ein Haus in einer israelischen Ortschaft beschädigt. Als Reaktion hätten israelische Kampfflugzeuge und Hubschrauber Angriffe auf ein Gelände der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen geflogen.



Palästinenser im Gazastreifen setzen seit Monaten immer wieder Ballons und Drachen ein, um Brandsätze auf israelisches Gebiet zu transportieren.